Його рішення все більше критикують всередині Німеччини.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що не змінив eys позиції щодо передачі Україні німецьких ракет Taurus та зняття заборони на далекобійні удари по Росії.

На саміті G20 в Бразилії політик сказав, що розгортання цієї зброї змусило б німецьку сторону брати на себе відповідальність за націлювання ракет, а він цього не підтримає. "Це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність", - цитує Шольца ntv.

Він додав, що Берлін зробив виняток та дозволив застосувати німецьку зброю для оборони Харкова, однак це рішення не змінює його основних принципів. Також канцлер запевнив, що все одно вважає рішення провести розмову з кремлівським правителем Путіним правильним.

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Як пише Financial Times, Шольц стикається з дедалі більшим тиском щодо відправки далекобійних ракет в Україну. Днями Роберт Хабек, який претендує на посаду канцлера від "Зелених", пообіцяв надати Києву Taurus, якщо переможе на виборах.

Але заклики до Шольца змінити свою політику зростають. Міністр економіки і кандидат на посаду канцлера від "зелених" Роберт Хабек заявив у неділю, що він відправить "Тауруси", якщо переможе на дострокових виборах у лютому.

Депутатка Європейського парламенту Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн заявила, що в Бундестазі є "чисельна більшість" щодо відправки ракет Україні - "за" виступають "Зелені", "Християнсько-демократичний союз" та "Вільна демократична партія Німеччини".

Речник ХДС з питань оборони Йоганн Вадефул критикує канцлера. Він заявив, що Україна зможе змінити ситуацію на фронті, якщо зможе вражати об'єкти загарбників в глибині Росії:

"Але в той час як Байден взяв правильний курс, канцлер окопався... Не озираючись на наслідки і не маючи парламентської більшості".

Шольц проти відправки Taurus

Як відомо, німецький канцлер неодноразово казав, що не передаватиме українським військовим ракети, оскільки застосування цієї зброї вимагатиме прямого залучення німецьких військовослужбовців.

Крім того, Шольц боїться, що Київ вирішить завдати ударів по Москві та втягнути Німеччину в війну з Росією.

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