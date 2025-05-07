Протягом кількох місяців позиція Мерца з цього питання ставала усе більш обережною.

Україна може покластися на новий уряд Німеччини в питанні передачі крилатих ракет Taurus. Про це заявив новий канцлер країни Фрідріх Мерц в ефірі каналу ZDF.

"Президент Зеленський знає, що він може покладатися на мене та на Федеративну Республіку", – відповів Мерц на питання про поставку ракет Taurus.

Він зазначив, що через перехідний післявиборчий період Німеччина була досить пасивною на міжнародній арені, але сам Мерц планує значно активізувати німецьку дипломатію. Зокрема, у найближчих планах він має зустріч із британським прем’єром Кіром Стармером, а з французьким президентом Еммануелем Макроном він зустрівся вже сьогодні. З обома він хоче обговорити питання підтримки України.

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Мерц також зазначив, що Польщі теж варто долучитися до дипломатичної групи Британія-Франція-Німеччина.

Як Мерц обіцяв Україні "Тауруси"

Перед парламентськими виборами у Німеччині, які відбулися наприкінця лютого, лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і кандидат у канцлери Німеччини, обрав собі проукраїнські гасла, в межах чого неодноразово висловлювався про передачу Україні крилатих ракет Taurus. Так, у жовтні 2024 року Мерц озвучив своєрідний ультиматум Путіну: якщо Росія не припинить удари по цивільному населенню України, Німеччина передасть Києву ракети Taurus.

З наближенням виборів та змінами в геополітичній ситуації, Мерц став більш обережним у своїх заявах. У грудні 2024 року він заявив, що рішення про постачання Taurus слід ухвалювати лише після консультацій зі США та європейськими союзниками.

У лютому 2025 року під час Мюнхенської безпекової конференції Мерц підтвердив свою позицію щодо необхідності постачання ракет Taurus Україні, але за умови згоди всіх європейських партнерів.

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