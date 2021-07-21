Сторони обговорили питання двосторонніх відносин.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела телефонну розмову з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. Сторони обговорили газопровід "Північний потік-2" і Україну.

Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини.

Меркель з Путіним обговорили врегулювання конфлікту на сході України, а також транзит російського газу.

"Під час телефонної розмови йшлося про реалізацію Мінських угод щодо мирного врегулювання конфлікту на сході України. Крім того, темою бесіди були енергетичні питання, такі як транзит газу через Україну та трубопровід "Північний потік - 2", - йдеться в повідомленні.

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"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

21 липня стало відомо, що США і Німеччина досягли домовленості щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

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Автор: Анастасія Горбачова