Вашингтон найближчим часом офіційно запросить Володимира Зеленського.

США та Німеччина досягли домовленостей по російському газопроводу "Північний потік - 2". Президента України Володимира Зеленського найближчим часом запросять у Вашингтон.

Про це заявила заступник глави Держдепу з політичних питань Вікторія Нуланд.

"Сьогодні ми оприлюднимо домовленість, якої ми досягли з німецьким урядом. Я можу надати вам тут ряд деталей", - заявила Нуланд під час виступу в комітеті у закордонних справах Сенату Конгресу.

Згідно з домовленістю, Німеччина зобов'язується домогтися продовження угоди між Києвом і Москвою, яка закінчується у 2024 році, щодо транзиту російського газу ще на 10 років.

Читайте також"Байден повністю здався Путіну" - сенатор США про запуск " Північного потоку-2"Крім того, США і Німеччина допоможуть Україні з диверсифікацією джерел енергоресурсів. На ці цілі країни виділять конкретні суми.

У разі, якщо Москва буде використовувати "Північний потік-2" для тиску, наприклад, обмежувати постачання енергоресурсів, то Берлін зобов'язується вжити заходів, в тому числі домагатися нових санкцій.

Також Нуланд вказала, що Вашингтон найближчим часом офіційно запросить президента України Володимира Зеленського.

Як раніше повідомляв УНІАН, США і Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації. Обмеження можуть бути застосовані, якщо Москва використовує газопровід "Північний потік-2" в якості зброї проти України.

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Автор: Анастасія Горбачова