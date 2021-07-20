Угоду фіналізують до візиту президента України Володимира Зеленського в США.

США та Німеччина можуть застосувати нові санкції та інші заходи щодо Російської Федерації. Обмеження можуть бути застосовані, якщо Москва використає газопровід "Північний потік-2" як зброю проти України.

Про це повідомляє Bloomberg, у розпорядженні якого опинився проект угоди.

Документ передбачає, що Німеччина повинна вжити заходів, якщо РФ буде використовувати "Північний потік-2" для тиску на Україну або посилить агресію щодо Києва. Крім того, Берлін повинен закликати ЄС до кроків у відповідь, в тому числі до санкцій на експорт російських енергоносіїв.

За словами одного з американських чиновників, формулювання неоднозначні, щоб не розкривати Москві плани щодо реагування на потенційні агресивні дії. Зазначається, що можуть навіть вдатися до обмеження поставок російського газу до Німеччини.

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Проект угоди передбачає інвестиції в мільярд доларів в "зелений фонд" для допомоги Україні в переході на більш екологічні джерела енергії. З цієї суми Німеччина повинна дати 175 мільйонів доларів. Крім цього, Берлін повинен призначити спецпредставника з підтримки двосторонніх енергетичних проектів з Києвом. Для цього планують виділити 70 мільйонів доларів.

Також Німеччина зобов'язується використовувати важелі впливу, щоб продовжити транзит російського газу через Україну ще на 10 років після завершення договору у 2024 році.

Передбачається, що угоду фіналізують до візиту президента України Володимира Зеленського в США.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Будівництво газопроводу в обхід України планували завершити до кінця 2019 року разом з уже наявним "Північним потоком-1".

Його спорудження призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

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Автор: Анастасія Горбачова