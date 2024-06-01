Рішення дозволити Україні бити по території Росії ухвалили на тлі російських атак на півночі Харківщини.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що рішення дозволити Україні бити німецькою зброєю по військових цілях на території РФ - це "стратегічна адаптація до мінливої ситуації".

Він наголосив, що уряд Німеччини не відновлюватиме дебати щодо надання Україні далекобійних ракет Taurus. Про це повідомляють Tagesschau та NTV .

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт пояснив, що рішення дозволити Україні бити по території Росії ухвалили на тлі російських атак на півночі Харківщини.

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"Ми переконані, що згідно з міжнародним правом Україна має право захищатися від цих нападів. Вона також може використовувати зброю, надану для цієї мети, відповідно до своїх міжнародно-правових зобов’язань", - заяив він.

В свою чергу Пісторіус назвав це рішення "стратегічною адаптацією до мінливих подій". Він стверджує, що Німеччина неодноразово так робила з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми адаптувалися до ситуації та адаптували нашу стратегію", - пояснив міністр оборони.

При цьому він підкреслив, що федеральний уряд усе одно не відновлюватиме обговорення щодо постачання Україні німецьких крилатих ракет великої дальності Taurus.

"Межа залишається незмінною, навіть після заяв, зроблених нашими партнерами та нами самими", - додав міністр.

Дебати про ракети Taurus - деталі

Німеччина не буде передавати свої крилаті ракети Taurus Україні, тому що не хоче, аби українці самостійно визначали цілі для ударів ними, а відправка німецьких фахівців в Україну є неприйнятною. Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, його слова наводить німецьке видання NTV.

За його словами, Берлін не хоче ризикувати можливим переростанням війни в Україні у війну між Росією та НАТО. Саме тому Німеччина повинна контролювати, по яким цілям запускаються надані нею ракети.

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