Радіус, яким ЗСУ можуть завдавати ударів німецькою зброєю на території Росії, невеликий.

Для ударів по російській армії на визнаній території РФ розглядаються дві німецькі системи озброєнь - самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 та броньована ракетна система залпового вогню Mars II. Про це пише Bild.

Зазначається, що радіус, яким ЗСУ можуть завдавати ударів німецькою зброєю на території Росії, невеликий: максимальна зона поразки цілей за кордоном становить не більше 40 кілометрів. При цьому уряд Німеччини не поспішає передавати Києву справді далекобійну зброю — таку, як крилаті ракети Taurus (дальність поразки — 500 кілометрів).

"Рішення з боку уряду Німеччини було ухвалене одразу після того, як президент США Джо Байден оголосив, що Україна може використати передану їй американську зброю для ударів по території Росії. Щоправда, це, як і у випадку з німецькою зброєю, стосується лише оборони Харківської області", - зазначає видання. Відео дня

Журналісти резюмують, що таким чином головні союзники України - США, Німеччина, Франція та Великобританія - останніми днями дійшли спільного рішення та погодили нову політику щодо західного озброєння.

Удари зброєю Заходу по території РФ

Німеччина дозволила Україні бити по Росії своєю зброєю. Про це повідомив Der Spiegel. За даними видання, рішення є результатом нещодавнього посилення російських атак у прикордонній зоні Харківської області.

Раніше стало відомо, що США дозволили Україні застосовувати свої ППО для збиття цілей над Росією. ЗСУ зможуть збивати російські ракети або винищувачі над територією РФ, "якщо вони становлять загрозу для України".

Вас також можуть зацікавити новини: