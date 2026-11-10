'Війна буде дуже короткою': Росія зухвало пригрозила Європі

У МЗС Росії звинуватили Захід у перешкоджанні російському судноплавству на Балтійському морі та заявили про нібито плани блокади Калінінградської області.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков пригрозив Європі "дуже короткою" війною у разі збройного конфлікту. Він заявив про нібито зростання ворожої активності Заходу на Балтійському морі, перешкоди для російського судноплавства та плани блокади Калінінградської області.

Про це Рябков заявив 9 листопада у відеозверненні до учасників круглого столу ОБСЄ "Мілітаризація Європи: що далі?", повідомляють російські агентства "Інтерфакс" і "Профіль".

Рябков стверджує, що Захід нібито посилює "зловмисну та провокаційну" активність у Балтійському регіоні, створюючи перешкоди для російського судноплавства.

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"Спостерігаємо зростання зловмисної та провокаційної активності Заходу на Балтиці. Нашому судноплавству створюють перешкоди всупереч нормам міжнародного права", – заявив російський дипломат.

За його словами, такі дії вже призвели до низки небезпечних інцидентів, а механізми запобігання подібним ситуаціям фактично не працюють.

Окремо заступник глави МЗС РФ заявив, що Москві нібито відомо про плани західних країн заблокувати Калінінградську область або іншим способом дестабілізувати ситуацію в регіоні.

Він пригрозив, що будь-які спроби реалізувати такі плани матимуть серйозні наслідки для їхніх ініціаторів:

"Загрози суверенітету й безпеці Росії будуть зупинені всіма наявними в нашому розпорядженні засобами, у суворій відповідності з доктринальними документами у сфері оборони".

Також російський дипломат заявив, що на Заході нібито відкрито говорять про високу ймовірність збройного конфлікту з Росією на рубежі 2029–2030 років.

За його словами, окремі сили прагнуть прискорити розвиток подій за таким сценарієм і можуть спробувати реалізувати його вже протягом найближчих двох років.

Водночас Рябков запевнив, що Росія нібито не планує нападати на інші країни, але відповідатиме в разі агресії.

"Ми нікому не загрожуємо, ні на кого нападати ні в короткостроковій, ні в середньостроковій перспективі, ні потім не збираємося. Але якщо зіткнемося з агресією, то будемо змушені відповідати", - заявив він.

Завершуючи виступ, представник російського МЗС звинуватив Європу в підготовці до війни та заявив, що Москва готова до такого розвитку подій:

"Європа готується до війни. І якщо вона її почне, то ми до такого розвитку подій готові. Проте ця війна буде іншою й дуже короткою".

Росія і Європа - зростання напруги

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа наполягає на безпосередній участі європейських країн у наступному раунді переговорів щодо завершення війни в Україні.

За даними ЗМІ, американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф мають переконати Росію дозволити Європі долучитися до обговорень. Вашингтон хоче, щоб зустрічі цього тижня в Абу-Дабі стали останніми, які відбуваються без повноцінної участі європейців.

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