Угорський прем'єр звинуватив європейські країни в небажанні спілкуватися з Путіним.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, якщо це відповідатиме інтересам очолюваної їм країни. Про це він заявив в інтерв'ю Mandiner.

Орбан, зокрема, зазначив, що західні країни не бажають зустрічатися з Путіним через свою "зарозумілість", але "політика – це реальність та результати". За словами угорського лідера, він проведе переговори з Путіним, якщо цього вимагатимуть інтереси народу, і на це не вплине думка Євросоюзу.

"Якщо немає якихось особливих перешкод, то ми завжди маємо зустрічатися, ми завжди маємо вести переговори", – сказав Орбан.

Останні новини про Віктора Орбана

Минулого тижня Віктор Орбан назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн і виступив проти її членства в ЄС. Угорський лідер виступає категорично проти початку переговорів щодо вступу України в Євросоюз. Він назвав план блоку розпочати переговори про вступ "поганим рішенням". За його словами, Україна не готова до вступу в ЄС, незважаючи на декларацію Єврокомісії.

Згодом угорська та словацька громади Закарпаття звернулися до Орбана та прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з проханням підтримати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

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