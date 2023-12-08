Угорський лідер виступає категорично проти початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан залишився непохитним у своїй рішучій опозиції щодо прийняття України в ЄС. Він назвав країну однією з найбільш корумпованих. Це відбулось за тиждень до того, як лідери ЄС мають ухвалити рішення про початок переговорів з Києвом щодо вступу до блоку, пише Рolitico.

"Угорщина є сусідом України... ми точно знаємо, що відбувається, як відомо, Україна є однією з найбільш корумпованих країн світу... Ми не можемо прийняти рішення про початок процесу переговорів про вступ", – сказав Орбан під час спілкування з журналістами в Парижі.

Видання зазначає, що угорський лідер виступає категорично проти початку переговорів щодо вступу України в ЄС. Він назвав план блоку розпочати переговори про вступ "поганим рішенням". За його словами, Україна не готова до вступу в ЄС, незважаючи на декларацію Єврокомісії.

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Однією з головних проблем для Орбана залишається "корупція" в Україні. Водночас ЄС неодноразово висловлював занепокоєння з приводу корупції та порушень верховенства права в Угорщині. Звіт Transparency International, опублікований на початку цього року, показав, що Угорщина вважається найбільш корумпованою країною ЄС.

Журналісти також вказують на заяву Орбана, який підкреслив, що потрібно провести набагато більше "підготовчої роботи", перш ніж блок буде готовий прийняти Україну. Він запропонував "договір про стратегічне партнерство" для підвищення рівня співпраці між Україною та ЄС без членства.

Наступного тижня лідери ЄС зберуться в Брюсселі для прийняття двох історичних рішень щодо України: схвалення плану початку переговорів про вступ Києва до блоку і виділення 50 мільярдів євро допомоги.

Євроінтеграція України

Як повідомляв УНІАН, у березні 2022 року Україна подала заявку на вступ до Євросоюзу. У червні того ж року Європейська Рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Єврокомісія висунула рекомендації щодо впровадження необхідних реформ, які Україна повинна втілити для вступу. На початку листопада 2023-го стало відомо, що на думку ЄК, наразі Київ повністю виконав лише чотири з семи рекомендацій.

В грудні партія премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію, у якій уряд закликали не підтримувати початок переговорів про вступу України до Європейського Союзу.

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