Вони закликають не блокувати переговори про вступ України до ЄС.

Представники угорських та словацьких громад Закарпаття звернулися до Європейської ради з проханням підтримати початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу.

Заяву угорської національної спільноти також адресовано премʼєр-міністру Угорщини Віктору Орбану. "Україна за останній рік продемонструвала значний прогрес у виконанні рекомендацій Європейської Комісії щодо забезпечення прав національних меншин. Новий законопроєкт, прийнятий українським парламентом, суттєво відображає інтереси національних меншин і користується нашою повною підтримкою", - йдеться у зверненні.

Словацька національна спільнота звернулася до прем'єр-міністра Словаччини Роберто Фіцо з аналогічним проханням. Вони зазначають, що Україна навіть під час повномасштабного вторгнення РФ продовжує здійснювати необхідні реформи і залишається вірною євроінтеграційним цінностям.

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Позиція Угорщини та Словаччини щодо вступу України до ЄС

Нагадаємо, що Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не має бути членом Євросоюзу. Також він впевнений, що українці не зможуть виграти війну.

Нещодавно угорський прем'єр назвав Україну однією з найбільш корумпованих країн світу, зазначивши, що Угорщина не може прийняти рішення про початок процесу переговорів про вступ до ЄС.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ Словаччини заявили, що Україні "страшенно далеко" до членства у Європейському Союзі.

Нагадаємо, днями Верховна Рада України ухвалила закон щодо прав національних меншин. У ньому врахували моменти, на яких наполягала Угорщина.

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