У планах Бренсона побудувати багато кораблів для польотів у космос.

Мільярдер і засновник компанії Virgin Galactic Річард Бренсон, який 11 липня вперше відправився в суборбітальний космічний політ, планує побудувати готель на Місяці. Він має намір створити багато космічних кораблів, щоб знизити вартість польоту.

Про це пише Daily Mail.

"Чи побудуємо ми одного разу готель на Місяці, про що я завжди мріяв, або залишимо це моїм дітям - подивимося. Але це ще одна мрія, яку, якщо у мене буде час, я із задоволенням здійсню в один прекрасний день", - розповів Бренсон

За його словами, в планах Virgin Galactic створити багато космічних кораблів, що знизить вартість подорожі на земну орбіту надалі. При цьому мільярдер запевнив, що нові апарати зможуть літати вище і довше.

Читайте такожБританський мільярдер показав, у що ураган "Ірма" перетворив його розкішний особняк на острові (відео)

"Можливо, одного разу, коли у нас буде 20 космічних кораблів, для мене знову знайдеться місце - наприклад, на моє 90-річчя. Але подивимося, як піде. Я майже повернувся на Землю, але не зовсім. Це була мрія всього життя. Мрії нечасто стають реальністю", - підсумував Бренсон.

Політ Бренсона в космос: подробиці

11 липня корабель компанії Virgin Galactic в рамках першого туристичного суборбітального польоту досяг кордону з космосом і успішно приземлився на космодромі "Америка" в штаті Нью-Мексико, США.

На борту корабля були 70-річний британський мільярдер і власник Virgin Galactic Річард Бренсон, два пілоти-Дейв Маккей і Майкл Масуччі, астронавти Сіріша Бандла, Кілін Беннет і Бетт Мозес.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова