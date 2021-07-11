На борту корабля буде команда з двох пілотів та чотирьох фахівців, включно з самими Бренсоном.

Сьогодні мільярдер Річард Бренсон має відправитися в суборбітальний космічний політ на своєму ракетоплані VSS Unity.

Онлайн-трансляція випробувального пуску вестиметься на Youtube-каналі аерокосмічної компанії Бренсона Virgin Galactic.

Зазначається, що на борту корабля буде команда з двох пілотів і чотирьох фахівців, включаючи самого Бренсона.

Раніше ЗМІ писали, що Бренсон прагне випередити в космосі найбагатшу людину світу, засновника Amazon Джефа Безоса - той планує полетіти на кораблі заснованої ним компанії Blue Origin 20 липня.

Що відомо про політ Бренсона

22 травня Virgin Galactic провела успішний запуск VSS Unity з двома пілотами на борту. Сьогодні на кораблі вперше полетять ще й четверо пасажирів.

Разом з Бренсоном полетять три фахівці компанії: головний інструктор-космонавт Бет Мозес, провідний інженер з експлуатації Колін Беннетт і віце-президент зі зв'язків з урядом Сіріша Бандла. Космольотом керуватимуть пілоти Virgin Galactic Дейв Маккей і Майкл Масуччі.

Virgin Galactic була заснована в 2004 році. Її мета - налагодити туристичні суборбітальні космічні польоти і запуски невеликих штучних супутників. У перспективі планується і освоєння орбітальних польотів.

Перший ракетоплан компанії VSS Enterprise зазнав аварії в 2014 році. Йому на зміну прийшов VSS Unity, який здійснив перший політ в 2016 році.

Як буде проходити політ

Ракетоплан VSS Unity підіймається в повітря за допомогою літака-носія White Knight Two, відокремлюючись на висоті 15 км. Далі він включає власний двигун розганяється до надзвукових швидкостей, виходячи на космічну висоту. Політ триватиме 2,5 години, але невагомість на борту буде відчуватися лише протягом 5-6 хвилин.

Зазначимо, максимальна висота польоту, яку підкорив VSS Unity, на сьогодні становить 89 км. командування ВПС США вважає кордоном космосу висоту в 80 км, в той час, як Міжнародна авіафедерація визначає кордон космосу в 100 км.

Бренсон vs Безос

На сьогодні в сфері космічного туризму Virgin Galactic конкурує з американською Blue Origin, створеною в 2000 році засновником Amazon Джефом Безосом.

У червні Безос оголосив, що полетить першим пасажирським рейсом Blue Origin на своїй ракеті New Shepard. Запуск Blue Origin запланований на 20 липня. Мільярдер збирається летіти зі своїм братом, а також з переможцем публічного аукціону, що купив квиток за 28 мільйонів доларів, і легендарним піонером аерокосмічної промисловості, 82-річної Уоллі Фанк.

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Автор: Дмитро Захаров