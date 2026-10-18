Міністр фінансів США тричі відмовився назвати Україну союзником

Скотт Бессент розкритикував Зеленського за те, що він хоче української перемоги.

На тлі погіршення відносин між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, американський міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю NBC News тричі ухилився від відповіді на запитання, чи є Україна союзником Сполучених Штатів.

Так, він заявив, що США підтримують Україну трьома ключовими способами: надаючи розвідувальну інформацію, супутниковий зв'язок Starlink та дозвіл НАТО купувати американську зброю для передачі Україні.

"Ми надаємо три різні речі... Україні, тож саме це ви робите для союзника. Ми не надаємо цього Росії", – сказав Бессент, коли його вдруге запитали, чи вважає чинна адміністрація Україну союзником США.

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Потім він звинуватив Європу в недостатній підтримці України, заявивши зокрема, що європейці мають достатньо систем Patriot, але не дають їх Києву попри запити українців.

Коли ж Бессента утретє запитали про союз України і США, той просто відповів, що він не державний секретар (у США держсекретар відповідає за зовнішню політику) і не президент.

При цьому Бессент розкритикував публічні заяви Зеленського про те, що США зупинили обмін розвідувальними даними та обмежили роботу Starlink.

"Президент Трамп і [державний секретар Марко] Рубіо категорично заявили, що ніхто в адміністрації Трампа цього не робив, і я вважаю, що президент Зеленський дуже безрозсудно висуває таке звинувачення", - сказав міністр фінансів США.

Бессент також розкритикував Зеленського за те, що той бажає перемоги України, а не просто закінчення війни як такого.

"Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче покласти край цій війні; що вона має припинитися. А президент Зеленський сьогодні вранці представив хибну бінарну систему, що Україна має перемогти. Війна має закінчитися, і це станеться шляхом певного переговорного врегулювання. І президент Трамп працює над цим щодня", - сказав американський міністр.

США і війна в Україні

Як писав УНІАН, Зеленський провів розмову з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, обговоривши результати зустрічі команд у Флориді. Він наголосив на важливості позиції Америки для посилення співпраці та наближення миру, підкресливши постійні російські обстріли й потребу в ППО. Президент зазначив, що мир можливий лише завдяки силі та довірі, і Україна готова працювати чесно та конструктивно.

Перед тим Зеленський заявив, що офіційна підтримка Путіна з боку США була б "історичною помилкою", але він досі вважає Дональда Трампа союзником. Він розкритикував рішення Трампа скасувати санкції проти Росії та домовленість щодо постачання дизельного пального, наголосивши, що це зміцнює позиції Кремля й послаблює Україну.

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