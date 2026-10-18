Підтримка Путіна стане 'історичною помилкою' для США, – Зеленський

Зеленський попередив, що домовленість Трампа з Росією щодо постачання дизпалива "зміцнить рішучість Путіна окупувати нашу країну".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що офіційна підтримка російського диктатора Володимира Путіна з боку Сполучених Штатів стане "історичною помилкою". Водночас він і досі вважає американського лідера Дональда Трампа союзником, попри низку його рішень, які викликали занепокоєння в Україні та серед її прихильників у Конгресі США. Про це український лідер сказав у програмі Meet the Press на NBC News.

"Ми хочемо йому довіряти… Я сподіваюся, що він перегляне свої рішення, бо вважаю, що це все помилки, і це не допоможе ні нам, ні Сполученим Штатам", – сказав Зеленський, маючи на увазі Трампа.

Як нагадали у виданні, у п’ятницю президент США скасував нові масштабні санкції проти Росії, ухвалені Конгресом, зазначивши в указі, що цей крок "відповідає національним інтересам Сполучених Штатів". Ці санкції, ухвалені за підтримки обох партій і підписані Трампом минулого місяця, мали на меті завдати удару по джерелах доходів Росії шляхом запровадження покарань для світових покупців російської нафти та газу.

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Це рішення було ухвалене за кілька днів після домовленості з очільником Кремля Володимиром Путіним про постачання на світовий ринок сотень тисяч тонн російського дизпалива на тлі стрімкого зростання цін на пальне.

Водночас, за словами Зеленського, обмін розвідувальними даними зі США на короткий час "заблокували", через що Україна втратила можливість завчасно отримувати інформацію про наближення балістичних ракет. Крім того, було запроваджено обмеження на використання технології Starlink, важливої для перехоплення реактивних безпілотників.

Зеленський зауважив, що українські посадовці вважають: рішення компанії SpaceX Ілона Маска обмежити використання Starlink було ухвалене у відповідь на "сигнал від уряду США".

Як зазначається, протягом чотирьох з половиною років війни США були найважливішим союзником України, проте останніми тижнями особисті стосунки між Трампом і Зеленським, судячи з усього, значно погіршилися: кожен із них публічно критикував іншого.

Відповідаючи на запитання щодо висловлювання Трампа про те, що з українським лідером "складніше мати справу, ніж із Путіним", Зеленський зазначив, що був "дуже відвертим" із Трампом.

"Можливо, це не дуже ввічливо… але краще мати партнерів, які є дуже відвертими й чіткими, ніж тих, хто є вбивцями, навіть якщо вони посміхаються", – наголосив президент України.

Зеленський, який минулого тижня звинуватив США у зраді Києва, заявив, що його позиція не змінилася. Він попередив, що домовленість Трампа з Росією щодо постачання дизельного пального "зміцнить рішучість Путіна окупувати нашу країну".

Глава держави додав, що ця угода не матиме "реального впливу" на ціни на нафту в США, оскільки зростання цін пов’язане з блокадою Ормузької протоки, а не з Україною.

"Я не знаю всіх причин, чому президент Трамп укладає такі угоди", – сказав він.

Щодо перспективи того, що США більш офіційно стануть на бік Росії, він зазначив: "Якщо ці дві країни об’єднаються… ми не переможемо і не зможемо встояти".

Зеленський також назвав "прикрим" рішення Трампа скасувати санкційні обмеження, передбачені законопроєктом, названим на честь покійного сенатора-республіканця від Південної Кароліни Ліндсі Грема. За словами українського президента, Грем був "великим прихильником миру та України".

"Він присвятив своє життя і час, бо справді вірив в Україну", – сказав він.

Зеленський зазначив, що пізніше в неділю має провести телефонну розмову з американськими переговірниками й усе ще сподівається на зустріч у найближчі дні.

"Я дуже відкритий до цього, навіть попри всі складні обставини", – сказав він.

Український лідер повідомив і про певний прогрес після того, як обмін розвідувальними даними зі США щодо російських балістичних ракет, які наближалися до України, був перерваний на кілька днів. За його словами, цей обмін уже "відновлено".

"Ми дуже вдячні за це. Тепер усе працює", – сказав він.

Водночас він зауважив, що Україна досі стикається з обмеженнями швидкості роботи Starshield – військової версії супутникового зв’язку Starlink.

На запитання, чи вважає він, що рішення обмежити роботу Starlink особисто ухвалили Трамп або Маск, Зеленський відповів, що не знає, але припускає, що до цього причетні обоє. За його словами, якщо Трамп завтра вирішить скасувати обмеження, "система одразу працюватиме так, як і раніше".

Відносини США та Росії

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп скасував масштабні санкції проти російських енергоносіїв, передбачені "законом Ліндсі Грема", який він сам підписав у вересні. Держсекретар США Марко Рубіо уточнив, що послаблення санкцій діятиме протягом 60 днів. За його словами, цей час Трамп планує використати для оцінки економічних наслідків такого рішення.

Крім того, Рубіо захистив окрему домовленість між США та Росією, яка передбачає збільшення постачання дизельного пального на світові ринки.

Сам Дональд Трамп позитивно оцінив своє рішення скасувати санкції проти Росії. За його словами, цей крок буде корисним не лише для Сполучених Штатів, а й для всього світу. Американський президент при цьому зауважив, що не всі ще розуміють суть його рішення.

Тим часом віце-президент США Джей Ді Венс розповів про свої враження від телефонних розмов із очільником Кремля Володимиром Путіним, похваливши російського диктатора. За його словами, реальний образ глави Кремля відрізняється від "стереотипу" в американських медіа.

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