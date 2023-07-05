Міністр оборони Болгарії Тодор Тагарєв заявив, що "шкодує" про витік інформації про візит президента України Володимира Зеленського в Софію в четвер.
Візит спочатку тримався в секреті з міркувань безпеки, але у вівторок дипломатичні джерела передали інформацію про плани болгарському виданню 24chasa.bg, пише Politico.
Тагарєв підтвердив візит Зеленського до Болгарії у вівторок і вибачився за завчасні викриття.
"До такого візиту готувалися деякий час, він не публічний. Шкодую, що інформація просочилася у відкритий доступ", - сказав він.
Новий прем'єр-міністр Болгарії Микола Денков гаряче підтримує Україну, але її президент Румен Радєв двозначно ставиться до позиції Болгарії в НАТО і вороже ставиться до озброєння Києва. Очікується, що Зеленський як глава держави зустрінеться з Радєвим під час такого візиту. Уряд Софії нещодавно оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
Візит Зеленського до Болгарії - деталі
Президент України Володимир Зеленський здійснить свій перший візит до Болгарії в четвер на запрошення болгарського уряду, що вважається знаком вдячності за військову допомогу, яку Софія надає Києву досі. Візит Зеленського є ознакою зміни зовнішньої політики Болгарії з обранням нового уряду, підтриманого проєвропейськими партіями "продовжуємо зміни" і "демократична Болгарія".
Болгарська військова допомога Україні буде збільшена в цьому році, заявив Міністр оборони країни Тодор Тагарєв. Він сказав, що країна відправить зброю після того, як закінчать аналіз потреб української армії і того, скільки болгарські збройні сили здатні дати.