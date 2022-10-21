Воллес став другим міністром британського уряду, який публічно підтримав Джонсона.

Міністр оборони Британії Бен Воллес схиляється до кандидатури Бориса Джонсона у боротьбі за пост наступного прем'єр-міністра країни.

Як повідомляє Sky News, сам Воллес відмовився змагатися за посаду прем'єр-міністра і натякнув, що підтримуватиме Бориса Джонсона у перегонах.

Він не був категоричним у своїй підтримці, але сказав, що "схиляється" до колишнього прем'єр-міністра, зазначило видання.

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"На цей момент я б схилявся до Бориса Джонсона", - сказав він, додавши, що до Джонсона залишаються питання, маючи на увазі парламентські розслідування щодо його поведінки.

Воллес став другим міністром уряду країни, який публічно підтримав Джонсона, після того, як це зробив міністр з питань підприємництва Джейкоб Ріс-Могг.

Воллес сказав, що Консервативна партія також має подумати про те, "хто має мандат", зазначивши, що Джонсон виграв вибори 2019 року. Він додав, що партія "має зосередитися" на тому, хто принесе єдність, і хто зможе виграти наступні вибори.

Нагадаємо, 20 жовтня Ліз Трасс оголосила про свою відставку з посади прем'єра Великобританії після шести тижнів перебування на ній.

Відставка Бориса Джонсона

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з поста прем'єра. Причиною став секс-скандал із заступником голови консерваторів Крісом Пінчером, який чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

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