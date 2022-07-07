Змагання за посаду лідера партії відбудеться цього літа. Новий прем'єр-міністр перейме справи у жовтні.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на тлі спекуляцій з приводу його перебування на цій посаді йде у відставку.

Про це він заявив на прес-конференції. Джонсон продовжить виконувати обов'язки прем'єра до обрання нового глави правлячої партії до осені.

Джонсон сказав, що "тепер очевидно, що парламентська партія хоче нового лідера і нового прем'єр-міністра".

"Причина, чому я так наполегливо боровся протягом останніх кількох днів, щоб продовжувати виконувати цей мандат особисто, полягала не лише в тому, що я хотів це зробити, а тому, що я відчував, що це моя робота, мій обов’язок, мій обов’язок перед вами", - заявив Джонсон.

Змагання за посаду лідера партії відбудеться цього літа. Новий прем'єр-міністр перейме справи у жовтні.

Джонсон йде у відставку з поста лідера Консервативної партії. Відставка Джонсона стала результатом безпрецедентного тиску з боку його уряду.

Криза на Даунінг-стріт вибухнула два дні тому, коли у відставку подали ключові постаті уряду Джонсона – міністри фінансів та охорони здоров'я. За ними були нові звільнення. Усього склали повноваження понад 40 членів уряду.

Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег по парламенту і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

Як повідомляв УНІАН, 6 липня Джонсон заявив, що готовий піти у відставку лише у двох випадках: якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу; і якщо уряд не зможе і далі надавати підтримку Україні.

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