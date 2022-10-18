Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес терміново вилетів до Сполучених Штатів обговорити питання безпеки України.
Про це повідомляє Standard.
У зв’язку з вильотом Воллес навіть скасував виступ перед комітетом оборони.
Очікується, що міністр проведе зустрічі з Пентагоном і Білим домом щодо ситуації з нацбезпекою України, зокрема ядерної загрози.
За словами міністр ЗС і ветеранів Британії Джеймса Гіппі, Воллес зустрінеться з американцями для "діалогів, які насправді неймовірні, але ми перебуваємо у тому часі, коли такі діалоги необхідні".
Водночас джерела Standard заявляють, що розмови, зокрема, стосуватимуться війни в Україні.
Роль Британії у військовій підтримці України
З перших днів повномасштабного вторгнення Росії уряд Британії активно підтримує опір українців військовим та дипломатичним шляхами.
Сам екс-прем'єр Британії Борис Джонсон став одним з перших світових лідерів, які відвідали Київ після 24 лютого. Після чого відвідував українську столицю іще кілька разів.
Британія також зголосилась розпочати масштабну підготовку українських військовослужбовців.
Разом з Європейським Союзом та Сполученими Штатами Велика Британія підтримала й введені проти Росії санкції за розпочату агресію.
Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України у країні не змінилась. Навпаки, Трасс наголосила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.
Також український президент Володимир Зеленський став першим іноземним лідером, з яким зідзвонилась прем'єрка після свого призначення.
Велика Британія залишається однією з небагатьох країн світу, яка погоджується, що війну з Росією закінчити дипломатичним врегулюванням наразі неможливо, оскільки Москва не дотримується обіцянок.
"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю... зараз, як ніколи, Україна має здобути перемогу", – підкреслила Трасс.