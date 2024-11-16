За словами Романа Старовойта, солдати РФ відправляють награбоване через служби доставки до своїх домівок.

У селах Глушковського району Курської області (Російська Федерація) фіксуються факти мародерства серед російських військових. Це визнав міністр транспорту РФ та ексгубернатор Курської області Роман Старовойт, повідомляє Telegram-канал "Курск сейчас".

За його словами, солдати РФ відправляють награбоване через служби доставки до своїх домівок.

При цьому, за словами чиновника, владою фіксуються факти мародерства як серед цивільних осіб, так і серед військових.

Відео дня

Мародерство на Курщині

Як повідомляв УНІАН, жителі Курської області скаржаться на мародерство російських солдатів. При цьому багато постраждалих бояться розповідати про те, що зазнали нападу мародерів.

Зокрема, жителі селища Кореневе заявляють, що солдати займаються крадіжками в будинках, магазинах, автозаправках та інших об'єктах селища, в якому жодного дня не перебували ЗСУ.

Також ми писали, що в Курській області у пограбуванні магазину брав участь кадировець. У соцмережах він підписався як Юсуф Абдулвадудов. На одному з фото він позував у футболці з написом "Полк ім. Ахмата Кадирова".

Вас також можуть зацікавити новини: