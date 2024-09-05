Це третій випадок, коли факт мародерства в Курській області був знятий на відео і потрапив у Мережу. Скільки випадків залишилося за кадром - велике питання.

Російські солдати знову попалися на мародерстві в тих районах Курської області, які поки що не вдалося звільнити ЗСУ. Відповідні кадри розійшлися Телеграм-каналами.

Як пише російський опозиційний блогер Майкл Накі, російський боєць вирішив денацифікувати магазин у селищі Коренєве, однак він не врахував, що камери спостереження в приміщенні все ще працювали. Судячи з дати на відео, злочин стався ще 12 серпня, на 6-й день української операції в Курській області.

"Місце - магазин Капітоша. Територія колишнього парку 1 травня. Це третій зафіксований на відео випадок мародерства російських солдатів у Курській області. Місцеві ж говорять про те, що це регулярна практика", - пише блогер.

Російські мародери в Курській області

Як писав УНІАН, російські військовослужбовці розбили і розграбували магазин стільникового зв'язку компанії "Мегафон" у селищі Глушково Курської області. Злочин потрапив на камери спостереження. На записі можна побачити двох військових, які розбивають скло і вітрини магазину. Потім вони починають виносити з приміщення техніку і намагаються зламати двері.

Також ми розповідали, що цивільне населення Курської області займалося в принципі тим самим. У підконтрольному ЗСУ місті Суджа Курської області місцеві жителі активно обносили кинуті без нагляду магазини та аптеки.

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