Логістика структур ПВК "Вагнер" опинилася під загрозою, і саме це змусило Пригожина з Африки відправитися в Росію.

Загиблий в авіакатастрофі під Твер'ю глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин за кілька тижнів до загибелі зіткнувся з тиском з боку Міністерства оборони, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, близьке до Кремля.

За словами співрозмовника агентства, структурам "Вагнера" заборонили використовувати для перельотів військові літаки Міноборони, а потім закрили для них авіабазу Хмеймім в Сирії, де бійці ПВК з'явилися в 2015 році, до офіційного введення російських військ.

В результаті Логістика структур "Вагнера" опинилася під загрозою, і саме це змусило Пригожина з Африки відправитися в Росію, розповіло джерело Bloomberg. За його словами, глава "Вагнера" вилетів до Москви з метою вирішити проблеми з Міноборони. Але 23 серпня його бізнес-джет зазнав катастрофи в 50 км від резиденції Володимира Путіна на Валдаї, поховавши сім пасажирів і трьох членів екіпажу, що знаходилися на борту.

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Доля ПВК "Вагнер" - деталі

Президент Росії Володимир Путін прагне взяти під свій контроль великі операції ПВК "Вагнер" в Африці і на Близькому Сході.

Як пише Bloomberg, за словами людини, близької до Міноборони, і ще двох осіб, близьких до ПВК, керівництво операціями "Вагнера" в Центральноафриканській Республіці буде покладено на пов'язану з Міноборони підрядну організацію.

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