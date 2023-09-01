Глава держави наголосив, що це ще один "дзвіночок" про те, що з Путіним не варто домовлятися

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що вбивство ватажка приватної військової кампанії "Вагнер" Євгена Пригожина свідчить про те, що з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним не варто домовлятися.

Про це глава держави сказав під час звернення до учасників щорічного міжнародного економічного форуму "Амброзетті" в Італії.

"Якщо правда, що він вбив Пригожина, і є тому відповідні підтвердження - це говорить про його слабкість. Слабкість, що він боїться свого конкурента. Незважаючи на те, що Пригожин - терорист, він виконував завдання Путіна", - сказав Зеленський.

Президент України зазначив, що йдеться про слабкість Путіна в керуванні державою. "Коли ми бачили похід Пригожина на Москву, ми бачили, що Путін не контролює свою державу. Це його слабкість", - додав Зеленський.

При цьому, президент відзначив, що інституційно Росія слабка вже дуже давно.

"У нього була сила цієї вертикалі через страх, що він може вбити або посадити за ґрати. Так він розправлявся з конкурентами. Коли Пригожин пішов (на Москву) - це говорить про те, що навіть безпеково не усі сили ним контролюються", - сказав Зеленський.

Також глава держави зауважив, що ще слабкість Путіна проявилася у тому, що спочатку президент РФ пообіцяв Пригожину гарантії, але потім вбив його.

"Це говорить і про слабкість його слова. Це дуже важливий момент. Я вважаю, що на це усім нашим партнерам треба звернути увагу. Чи можна домовлятись у принципі з Путіним? Я думаю, що ні. Ні за жодних умов. Чому? Тому що він не тримає слова", - наголосив Зеленський.

Президент України додав, що питання не стосується того, кому Путін дає гарантії - своїм терористам чи якимсь політичним лідерам.

"Немає значення. Людина показала, що слабка навіть на слово. І це важливий момент. Ми не жаліємо, що вбито одного з тих терористів, який вбивав наших людей. Ні. Але, важливо, що ця історія підкреслює, що довіряти Путіну не можна, і його слово нічого не варте", - сказав Зеленський.

Євген Пригожин опинився на кладовищі після бунту в РФ

Як повідомляв УНІАН, 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що почав "Марш справедливості", мета якого - дійти до Москви. Він звинуватив російських військових у завдаванні удару одному з таборів своєї ПВК за наказом міністра Сергія Шойгу і начальника генерального штабу Валерія Герасимова. 24 червня вранці Пригожин заявив про захоплення бойовиками "Вагнера" військових об'єктів у Ростові-на-Дону, де зустрівся з Євкуровим, котрий намагався переконати Пригожина відступити. Під вечір повідомлялося, що "бунтівники" нібито дійшли майже до околиць Московської області.

Президент країни-агресора Володимир Путін публічно звинуватив Пригожина в зраді. Однак до вечора, після переговорів з білоруським диктатором Олександром Лукашенком, Пригожин зупинив похід своїх бойовиків на Москву і наказав розвертатися. Через кілька днів Путін подякував своїй армії та силам безпеки за те, що вони нібито запобігли заколоту.

23 серпня у Тверській області впав літак, в якому серед пасажирів значився Пригожин. ЗМІ писали, що літак могли підірвати. Крім того, за однією з версій, борт збила російська протиповітряна оборона.

Ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина поховали 29 серпня на Пороховському кладовищі в Петербурзі. Його могила розташована поруч з його батьком.

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