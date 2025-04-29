Журналіст зазначив, що ця угода може стати новим Будапештським меморандумом, який Росія використала, щоб "обдурити Україну."

"Потворна" угода між США, Україною та Росією передбачувана й лише тимчасово зупинить агресію Москви. Про це у колонці для Politico пише огдядач, журналіст Джеймі Деттмер.

На його переконання, без гарантій безпеки від США та твердої стратегії, що передбачає надання Україні сучасної зброї, угода стане черговим етапом у планах Путіна захопити країну.

Дональд Трамп не зміг за перші 100 днів президенства досягти припинення війни, попри обіцянки. Хоч Вашингтон і демонструє оптимізм після короткої зустрічі Трампа й Зеленського на похороні Папи Франциска, результат залишається сумнівним. Обидва президенти назвали перемовини "продуктивними", а Зеленський - навіть "історичними".

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Секретар Марко Рубіо визнав: "Ми близькі (до укладнання мирної угоди - УНІАН), але недостатньо близькі". На тлі цих заяв Трамп погрожує вийти з переговорів за відсутності прориву.

Тим часом ставлення Трампа до Зеленського залишається критичним, тоді як до Путіна він ставиться м'якше. Спецпредставник Стів Віткофф озвучує прокремлівські тези, розповідаючи, як Путін "молився за Трампа" після замаху.

"Жахлива угода"

Минулого тижня Трамп вперше відкрито критикував Путіна після масштабного обстрілу Києва: "Володимире, СТОП!", пригрозивши санкціями. Але, чи змінило це позицію Москви?

Однак глава МЗС Росії Сергій Лавров посилив вимоги щодо анексованих територій. Заяви про близькість до угоди звучали й раніше, але її зміст лишився незмінним: відмова України від вступу в НАТО, втрата частини територій, визнання Криму за Росією, скасування санкцій проти Москви.

Натомість Києву обіцяють "надійні гарантії безпеки" від європейських союзників, але деталі не уточнюються. США отримають частку прибутків від українських корисних копалин і контроль над енергопостачанням через Запорізьку АЕС.

Деттмер заявив:

"Безсумнівно, це жахлива угода для України. Кровопролиття може припинитися, але Київ не лише вийде з цієї жорстокої війни розчленованим, але й не матиме жодних надійних гарантій безпеки, оскільки Вашингтон відмовляється підтримувати європейців. Не буде жодної відповідальності за задокументовані російські воєнні злочини, а також не буде жодної чіткої компенсації від Москви за завдану нею шкоду".

Колишній радник Трампа щодо України Кіт Келлог зазначив: "Ми кажемо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, а якщо не сядете, підтримка вичерпається".

Але США кажуть Путіну: "Або сідаєте, або ми дамо українцям усе необхідне, щоб вони вбили вас на полі бою". Втім, Вашингтон реалізував лише першу частину.

"Вони вас обдурять"

Угода створює небезпечний прецедент - вперше з часів Другої світової війни кордони перекроюються силою. Очікувано, що Україна втратить частину своїх територій, адже Захід з початку війни діяв нерішуче. "Російські війська могли б бути розбиті ще у 2022 році", - сказав колишній російський дипломат Борис Бондарєв.

Західні обіцянки, санкції та безпорадність лише грали на користь Росії. Угода зафіксує перемогу Путіна, посилить автократів у світі й покарає Україну.

Без справжніх гарантій безпеки угода буде такою ж беззубою, як Будапештський меморандум. Колишній міністр оборони України Олексій Резніков наголошував:

"Вони можуть підписувати документи, але чи дотримуються вони домовленостей – це вже інше питання. Пам’ятаєте Будапештський меморандум? Президент Франції Міттеран відмовився ставити свій підпис … і попередив нашого президента (Леоніда Кучму - УНІАН): "Юначе, вони вас обдурять". Кучма розповів мені цю історію. Через 30 років росіяни зробили саме це — вони обдурили нас".

Загроза для України також у внутрішній політичній кризі: відмова від територій вимагатиме змін до конституції та референдуму. Путін використає ці суперечності, щоб продовжити спроби захопити Україну.

Мирний план США - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп може пом'якшитися, але ніколи не стане на бік України. За словами ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, настав час усвідомити, що Україна більше не може покладатися на США, і це не зміниться навіть після закінчення президентського терміну Трампа.

Крім того, ми розповідали, що США виступили проти однієї з ключових вимог Кремля щодо України. Один з учасників переговорів на умовах анонімності назвав цю вимогу "необґрунтованою і нездійсненною".

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