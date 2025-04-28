Дедалі частіше Трамп говорить американцям те, що Путін хоче, щоб вони почули.

З моменту першої телефонної розмови президента США Дональда Трампа з кремлівським диктатором Володимиром Путіним - у риториці США намітилося зрушення. Як показав аналіз Bloomberg, американський лідер почав озвучувати "конкретні російські тези" з приводу війни в Україні.

Видання використовувало велику мовну модель (LLM) для аналізу понад 300 публічних заяв Трампа із серпня 2024 року до середини березня 2025 року, а також понад 3000 публікацій у соціальних мережах від президента США і членів його адміністрації.

Результати аналізу, перевірені журналістами, засвідчили кореляцію між контактами адміністрації Трампа з Путіним і подальшими заявами президента США, які повторювали позиції кремлівського лідера щодо таких питань, як окупація українських регіонів, прагнення Києва вступити в НАТО і легітимність президента України Володимира Зеленського.

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Повідомляється, що Трамп прагне відкрити доступ до десятків мільярдів доларів потенційних угод, змінивши економічні відносини США і Росії. Для цього йому необхідно вирішити питання війни в Україні.

Про що заявляють Трамп і Путін

У результаті США пішли на одну поступку за іншою, включно з пропозицією визнати Крим частиною Росії.

Проте мирна угода, яку Трамп обіцяв укласти на початку свого терміну, поки що так і не відбулася, що викликає у президента зростаюче невдоволення. Наприклад, нещодавно він задався питанням - може Путін "водить його за ніс". Старший науковий співробітник Центру Карнегі "Росія і Євразія" Тетяна Станова, зі свого боку, заявляє, що мета кремлівського диктатора "подружитися з Трампом". Тому він навіть став повторювати деякі тези американського лідера. Він підтримав твердження Трампа про претензії на Гренландію і тиражував недоведені заяви Трампа про фальсифікації на виборах 2020 року, на яких переміг Джо Байден.

За кілька днів після інавгурації Трампа Путін в одному з інтерв'ю сказав: "Не можу не погодитися з ним: якби він був президентом і його перемогу не вкрали 2020 року, можливо, "кризи в Україні" 2022 року взагалі б не сталося".

12 лютого Трамп і Путін розмовляли телефоном приблизно 90 хвилин. Наступного дня Трамп публічно виключив можливість членства України в НАТО і заявив, що прагнення Києва до вступу в альянс і стало причиною війни. Хоча незабаром після початку повномасштабного вторгнення Швеція і Фінляндія вступили в НАТО, значно збільшивши протяжність кордону альянсу з Росією.

Через п'ять днів після цієї розмови спецпосланець президента США Стів Віткофф вирушив до Саудівської Аравії на переговори з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. А Трамп висунув ще одну тезу Кремля, звинувативши Зеленського в диктаторських методах і у відсутності виборів у країні. Хоча Путін давно заперечував легітимність Зеленського після закінчення його президентського терміну в травні 2024 року, аналіз Bloomberg показує, що Трамп почав говорити про це тільки після спілкування з Путіним.

Незабаром Трамп повторив ще одну тезу Путіна, стверджуючи, що рівень підтримки Зеленського в Україні вкрай низький, хоча це не відповідало дійсності: опитування засвідчили, що після цих заяв рівень довіри до Зеленського зріс із 57% до 65%.

"Кремлю значною мірою вдалося вплинути на погляди Трампа на Україну", - зазначив автор книжки "Буря, що наближається" про вплив теорій змови на політичний клімат США Габріель Гейтхаус.

Друга зустріч Віткоффа з Путіним відбулася 13 березня. Після неї він дав велике інтерв'ю відомому прихильнику Трампа Такеру Карлсону, який раніше брав інтерв'ю у диктатора з Росії. Віткофф заявив Такеру, що на окупованих територіях відбулися "референдуми, на яких переважна більшість жителів висловилися за входження до складу Росії".

Хоча Трамп і його команда явно повторюють тези Путіна, один із колишніх американських чиновників зазначив, що незрозуміло, чи відбувається це під впливом Кремля, чи є їхньою власною стратегією домогтися закінчення війни за будь-яку ціну. При цьому він додав, що Віткофф не є "наївним" щодо Путіна.

Потім американський президент повторив наратив Путіна, заявивши журналістам в Овальному кабінеті, що саме Україна почала війну. "Не можна починати війну проти країни, яка в двадцять разів більша за тебе, а потім сподіватися отримати ракети", - сказав Трамп, скаржачись на постійні прохання Зеленського про постачання зброї.

Проте зростаюче невдоволення Трампа тривалими переговорами іноді призводить до нечисленної критики на адресу Путіна. Після масштабної повітряної атаки Росії на Україну, внаслідок якої загинуло щонайменше 12 осіб, Трамп написав: "Це було абсолютно непотрібно. Володимире, вистачить."

Інші новини про спроби Трампа закінчити війну

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп може пом'якшитися, але ніколи не стане на бік України. За словами ексміністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, настав час усвідомити, що Україна більше не може покладатися на США, і це не зміниться навіть після закінчення президентського терміну Трампа.

Крім того, ми розповідали, що США виступили проти однієї з ключових вимог Кремля щодо України. Один з учасників переговорів на умовах анонімності назвав цю вимогу "необґрунтованою і нездійсненною".

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