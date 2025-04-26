Американські переговорники запевнили українську владу, що мають намір домагатися територіального обміну.

США не погодилися з вимогою Росії про виведення українських військових з підконтрольних їм територій Донбасу, Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомило джерело видання The New York Times. Зокрема, один з учасників переговорів на умовах анонімності назвав цю вимогу "необґрунтованою і нездійсненною". За його словами, США таку вимогу Кремля "підтримувати не будуть".

У приватній бесіді американські переговірники запевнили українську владу, що мають намір домагатися територіального обміну, але не можуть гарантувати згоди Кремля з цього питання.

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Мирний план щодо України

17 квітня в Парижі відбулися переговори представників США, Європи та України з приводу узгодження мирного плану, який би дозволив закінчити війну.

Учора видання агентство Reuters дізналося, що саме спецпредставник американського президента Дональда Трампа Стів Віткофф пропихав Києву на цих переговорах. Серед іншого, у плані американців були такі пункти:

США де-юре визнають російський контроль над Кримом;

США де-факто визнають російський контроль над Луганською областю;

США де-факто визнають контрольовані Росією частини Запорізької, Донецької та Херсонської областей;

Україна повертає собі територію в Харківській області;

У документі було зазначено, що ці умови є остаточною пропозицією США обом сторонам.

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