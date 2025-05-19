Фон дер Ляєн: Цей тиждень буде вирішальним для припинення війни в Україні

Очільниця Єврокомісії зазначила, що важливо просувати ситуацію щодо мирних ініціатив вперед.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що цей тиждень буде вирішальним у створенні умов для припинення війни РФ проти України.

Про це фон дер Ляєн заявила у неділю на тристоронній зустрічі в Римі з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні та віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, інформує пресслужба ЄК.

"Нас об’єднує те, що ми прагнемо справедливого та міцного миру. Я знаю, наскільки ви залучені до припинення цієї війни, і я дякую вам за це", - сказала фон дер Ляєн, звертаючись до Венса.

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"Зараз, безумовно, важливо, щоб ми просували ситуацію вперед, і я думаю, що наступний тиждень буде вирішальним щодо цього", - наголосила вона.

Мирні переговори

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив, що 19 травня він зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну і президенту України Володимиру Зеленському. Він поділився, що темами розмови з главою Кремля будуть припинення війни і торгівля.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф зробив заяву з приводу майбутньої телефонної розмови глави Білого дому з російським диктатором Володимиром Путіним. Він вважає, що діалог буде дуже успішним.

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