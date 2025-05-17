Трамп розмовлятиме з російським диктатором про припинення вогню і… торгівлю.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що у понеділок, 19 травня, він зателефонує російському диктатору Володимиру Путіну та президенту України Володимиру Зеленському. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Socia.

"У понеділок о 10:00 ранку я буду розмовляти по телефону із президентом Росії Володимиром Путіним. Темами розмови будуть припинення кровопролиття, у якому гине в середньому понад 5000 російських і українських солдат за тиждень, і торгівля", - зазначив очільник Білого дому.

Після того, каже Трамп, він розмовлятиме із Зеленським, "а потім разом із президентом Зеленським - з різними членами НАТО".

Відео дня

"Сподіваюсь, це буде продуктивний день, відбудеться припинення вогню, і ця дуже жорстока війна, яка ніколи не повинна була статися, закінчиться. Хай благословить нас усіх Бог!!!" - додав президент США.

Результат переговорів у Стамбулі: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН з посиланням на кореспондента The Economist Олівера Керролла, російською умовою для припинення вогню є повний вихід українських військ з Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей. Також на переговорах російська делегація погрожувала Україні, що зможе окупувати Харківщину та Сумщину. Керролл навів слова очільника російської делегації Володимира Мединського: "Ми не хочемо війни, але ми готові воювати рік, два, три - скільки б це не зайняло. Ми воювали зі Швецією 21 рік".

Крім того, стало відомо, що українська і російська сторона домовилися про масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 х 1000". Міністр оборони Рустем Умєров, який очолював українську делегацію у Стамбулі, не став уточнювати, коли саме це станеться. Згодом аналогічну заяву зробив глава російської делегації, помічник кремлівського правителя Путіна Мединський. "Найближчими днями відбудеться масштабний обмін полоненими 1000 на 1000 людей", - сказав він.

The Guardian написало, що зустріч у Стамбулі не досягла великих успіхів у припиненні війни в Україні, до того ж вона стала символічною перемогою для президента РФ Володимира Путіна. Видання акцентувало, що РФ відмовилася прийняти 30-денне припинення вогню, яке Україна та її європейські союзники вимагали як попередню умову для переговорів. На думку журналістів, результат, імовірно, розглядатимуть як невдачу для українського лідера Володимира Зеленського, після його сміливої авантюри з викликом Путіну на пряму зустріч.

Вас також можуть зацікавити новини: