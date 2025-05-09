У Європі вважають, що такі мита Трампа не є гарною ідеєю.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн скоро здійснить візит до США, аби зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Водночас така поїздка відбудеться не раніше, ніж буде "конкретний" торговельний пакет, про який можна буде домовитися між ЄС та США. Про це вона заявила під час пресконференції в Брюсселі, передає Politico.

"Я думаю, що у мене була хороша розмова з Трампом телефоном і на похоронах Папи Римського. Але для мене важливо, що якщо я піду в Білий дім, я хочу мати пакет, який ми зможемо обговорити. Тож він має бути конкретним, і я хочу мати рішення, з яким ми обидва зможемо погодитися", - зауважила фон дер Ляєн.

Водночас канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на тій же конференції закликав Дональда Трампа припинити торговельну війну та скасувати мита.

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"Я сказав йому, що, на мою думку, ескалація цієї митної суперечки не є гарною ідеєю. Найкращим рішенням було б "зниження до нуля" для всього і для всіх", - наголосив політик.

Відомо, що Мерц провів телефонну розмову з президентом США у четвер, а вже сьогодні, 9 травня, він відвідав Брюссель, аби зустрітися з керівництвом ЄС та НАТО.

"Принаймні в короткостроковій перспективі, я сподіваюся, ми зможемо зробити кроки щодо зниження існуючих тарифів. А в довгостроковій перспективі також і щодо торговельної угоди", - підкреслив Мерц.

За його словами, ЄС та США мають укласти взаємну угоду "нуль на нуль", яку також Єврокомісія запропонувала щодо промислових товарів.

"Це контрастує з вузькою новою торговою угодою Трампа з Великою Британією, яка зберігає 10-відсоткові мита на більшість британських товарів, і яку Мерц похвалив в п'ятницю", - нагадали у Politico.

Крім того, під час розмови з Трампом Мерц наголосив американському лідеру, що йому доведеться мати справу з ЄС, а не з окремими країнами-членами.

"Найближчий торговий партнер для США - це не Німеччина, Франція чи Польща, а Європа та Європейський Союз", - запевнив він.

Мита між США та Європою - останні новини

Раніше Bloomberg повідомив, що ЄС готує нові мита на товари зі США на 100 мільярдів євро. Таке рішення буде прийнято у тому випадку, якщо торговельні переговори не дадуть бажаного для блоку результату.

Також повідомлялось, що Дональд Трамп ввів 100% мита на фільми, вироблені за кордоном. За його словами, він прийняв таке рішення, адже кіноіндустрія в Америці вмирає "дуже швидкою смертю".

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