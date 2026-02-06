Стефанчук заявив, що Росія затягує переговори в Абу-Дабі

Політик розповів, що у Вашингтоні він зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем.

Російська Федерація затягує мирні переговори з Україною і США в Абу-Дабі. Про це заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Такий коментар він дав DW у Вашингтоні, де він зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Вони обговорили ратифікацію в Конгресі гарантій безпеки для України від США.

"Це традиційна сутність Росії. Вона каже: "Ми готові на будь-які речі без будь-яких умов, але, але, але...". Вони затягують цей процес. А для нас важливо, щоб конкретні рішучі дії, які можуть продемонструвати разом українці та американці, дали зрозуміти росіянам, що їм потрібно домовлятися про завершення цієї війни", - сказав спікер.

Відео дня

За словами Стефанчука, він постійно телефонує і координує дії з Джонсоном.

"У нього є можливість безпосередньо отримати від мене інформацію про реальну ситуацію в Україні. Україна вже має негативний досвід Будапештського меморандуму. Нам потрібні зобов'язуючі гарантії безпеки, які ми будемо готові ратифікувати і в Конгресі, і у Верховній Раді", - пояснив він.

Політик розповів, що у Вашингтоні також зустрівся з сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем. Сторони обговорили, зокрема, можливість передачі Україні ракет Tomahawk.

Переговори в Абу-Дабі - останні новини

Вчора народний депутат Олександр Мережко розповів, що крім звільнення полонених, українська делегація на переговорах в ОАЕ переслідувала дві цілі, і зі своїм завданням вона впоралася.

Він стверджував, що за допомогою таких зустрічей Україна намагається утримати президента США Дональда Трампа в переговорному процесі.

Вас також можуть зацікавити новини: