Кріс Райт був спонсором другої передвиборчої кампанії Трампа.

Новообраний президент США Дональд Трамп визначився з кандидатурою міністра енергетики. Він обрав бізнесмена Кріса Райта, який виступав проти зусиль із боротьби зі зміною клімату, пише Associated Press.

Зазначається, що Райт був спонсором передвиборчої кампанії республіканця та є гендиректором компанії Liberty Energy, яка займається виробництвом викопного палива. Він активно підтримує розроблення родовищ нафти й газу в США.

Бізнесмен стверджував, що кліматичний рух в усьому світі "руйнується під власною вагою", підкреслили в агентстві. Раніше він ніколи не працював в уряді, але його кандидатура на посаду голови енергетичного департаменту в адміністрації Трампа вже отримала підтримку від впливових консерваторів, серед яких нафтогазовий магнат Гарольд Хемм - виконавчий голова компанії Continental Resources, яка займається видобутком сланцевої нафти.

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Журналісти додали, що призначення Райта на посаду міністра енергетики підтримує й Майк Соммерс, президент Американського інституту нафти. Він заявив, що досвід бізнесмена в енергетичному секторі дає йому важливу точку зору, яка визначатиме його керівництво.

"Ми з нетерпінням чекаємо спільної роботи з ним, щойно він підтвердить свою готовність зміцнити геополітичну міць Америки, знявши призупинення видачі дозволів на експорт СПГ Міністерством енергетики й забезпечивши відкритий доступ до американських енергоносіїв для наших союзників по всьому світу", - сказав Соммерс.

Проте старший віцепрезидент з питань клімату та енергетики Ради із захисту природних ресурсів Джекі Вонг назвав Райта "поборником брудного викопного палива". Він підкреслив, що його призначення на посаду голови Міністерства енергетики стане помилкою:

"Міністерство енергетики має робити все можливе для розробки та розширення джерел енергії 21-го століття, а не намагатися просувати брудні види палива минулого століття. З огляду на руйнівні наслідки катастроф, спричинених зміною клімату, основна місія Міністерства енергетики з дослідження та просування чистіших енергетичних рішень зараз важливіша, ніж будь-коли".

Журналісти зазначили, що сенатор-республіканець Джон Баррассо з Вайомінга, який може стати головою сенатського комітету з енергетики та природних ресурсів, говорив про те, що Трамп обіцяв ухвалювати сміливі рішення, і призначення Райта на посаду глави Міністерства енергетики є одним із них.

"Він - новатор у галузі енергетики, який заклав основу американського фрекінг-буму. Після чотирьох років останньої енергетичної політики Америки наша країна відчайдушно потребує секретаря, який розуміє, наскільки важлива американська енергетика для нашої економіки і нашої національної безпеки", - поділився Баррассо.

Хто увійде до адміністрації Трампа

Раніше УНІАН писав, що новий президент США Дональд Трамп висунув Тулсі Габбард на пост глави американської розвідки. Аналітики розкритикували таке рішення за її "м'якість" щодо Росії та Сирії.

Крім того, Трамп збирається призначити генеральним прокурором члена Палати представників від Флориди Метта Гетца, який нещодавно став об'єктом розслідування ФБР. Американські чиновники розділилися в думці щодо такого рішення.

Також ми повідомляли, що Дональд Трамп планує призначити сенатора Марко Рубіо держсекретарем. До кандидата на посаду вже звернувся міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

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