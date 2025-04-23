Мирні переговори на рівні міністрів у Лондоні відкладено, - МЗС Британії

Водночас, відбудеться закрита зустріч на нижчому рівні офіційних посадовців.

Переговори з пошуку шляхів до миру у війні Росії проти України, які сьогодні мали відбутися на у Лондоні за участі глав зовнішньополітичних відомств США і європейських країн, відкладені.

Про це підтвердили у Міністерстві закордонних справ Великої Британії, повідомляє The Guardian. Зокрема, міністерська зустріч, яка мала розпочатися сьогодні вранці в Лондоні, не відбудеться. Натомість, замість неї за закритими дверима відбудуться обговорення за участі офіційних посадовців.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомив, що минулого вечора провів продуктивну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, але вказав, що переговори сьогодні у Лондоні відбудуться на нижчому рівні. "Це критичний момент для України, Британії та євроатлантичної безпеки", - повідомив Леммі.

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Британія надавала важливого значення міністерським переговорам, у яких також мали брати участь делегації з Франції і Німеччини. Водночас, пониження рівня зустрічі відбувається на тлі витоку інформації, що Росія нібито готова полишити її територіальні претензії до трьох українських регіонів, які вона частково окупувала, в обмін на те, що США визнають анексію Криму.

Переговори в Лондоні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо не браиме участі в переговорах у Лондоні, бо в Україні чітко заявили, що відхилять пункт пропозиції адміністрації Дональда Трампа щодо того, що Крим має бути визнаним російською територією.

При цьому, українська делегація у повному складі прибула до Лондона. До неї увійшли керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров та міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Єрмак наголосив, що шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям.

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