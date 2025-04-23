На переговорах від США має бути Кіт Келлог.

Держсекретар США Марко Рубіо не візьме участі в переговорах у Лондоні, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України, оскільки "Київ дав зрозуміти, що відхилить ключовий пункт пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення трирічного конфлікту", пише CNN.

Повідомляється, що Рубіо мав узяти участь у переговорах з українськими, британськими та європейськими офіційними особами, однак, як заявила прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс, він не поїде "з логістичних причин".

Повідомляється, що замість нього США представлятиме спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог. За словами джерела, знайомого з цим планом, пропозиція включає визнання контролю Росії над тимчасово окупованим Кримом.

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"Будь-яке визнання російського контролю над Кримом стало б радикальним розворотом у політиці США за останнє десятиліття. Президент України Володимир Зеленський ясно дав зрозуміти, що відкритий до переговорів із Росією, але Київ не ухвалить угоду, яка визнає контроль Москви над Кримом", - ідеться в матеріалі.

Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично окупацію Криму, адже це "суперечить нашій Конституції".

Інші новини про переговори в Лондоні

Раніше УНІАН повідомляв, хто представить Україну на майбутніх переговорах у Лондоні. До складу української делегації на майбутніх переговорах увійде, зокрема, керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Крім того, туди поїде міністр оборони Рустем Умеров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Білий дім, зі свого боку, підтвердив новий візит Віткоффа до Путіна. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт наголосила, що переговорний процес "рухається в правильному напрямку".

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