Зараз шанси на прорив у переговорах виглядають незначними.

Держсекретар США Марко Рубіо побоюється, що Україна може повернутися до більш жорстких позицій у переговорах, пише Reuters із посиланням на свої джерела.

"Рубіо скасував свою поїздку до Лондона, а зустріч, у якій також мали взяти участь міністри закордонних справ Великої Британії, України, Франції та Німеччини, було відкладено. За словами європейського чиновника, Рубіо висловив побоювання, що Україна може повернутися до колишніх жорстких позицій, що унеможливить будь-який прорив на переговорах", - пише видання.

Зазначається, що більшість європейських міністрів закордонних справ відмовилися від участі в зустрічі, і тепер шанси на прорив виглядають незначними.

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Це сталося, незважаючи на попередження президента США Дональда Трампа про те, що Вашингтон може вийти з переговорного процесу, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу в укладенні угоди. У неділю Трамп заявив, що сподівається, що Москва і Київ укладуть угоду цього тижня, щоб покласти край трирічному конфлікту. Водночас мало хто з дипломатів вважав це реалістичним з огляду на значні прблеми, які ще потрібно вирішити.

Мирні переговори щодо України

Як писав УНІАН, США представили "мирний план" щодо завершення війни в Україні, який передбачає визнання США Криму як частини Росії та неофіційне визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення у 2022 році. Білий дім очікував відповіді України на цю пропозицію на зустрічі в Лондоні, але її скасували.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США вийдуть із переговорного процесу щодо припинення війни в Україні як посередники, якщо не отримають позитивної відповіді на свої мирні ініціативи від України та Росії.

Венс також заявив, що Україна і Росія "збираються провести нові кордони конфлікту". Це означатиме, що і Україна, і Росія повинні будуть відмовитися від деяких територій, які кожна зі сторін зараз контролює.

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