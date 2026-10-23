ЄС шукає кандидатів для переговорів із Путіним: The Telegraph з’ясував, хто у списку

Найбільш імовірним варіантом є призначення групи переговірників.

Європейські лідери шукають кандидатів, які могли б провести переговори з лідером РФ Володимиром Путіним для завершення війни в Україні. Як повідомили The Telegraph дипломатичні джерела, до потенційних кандидатів на цю роль уже звернулися з відповідною пропозицією.

Серед можливих претендентів називають прем’єр-міністра Італії Джорджу Мелоні, президента Фінляндії Олександра Стубба, президента Чехії Петра Павела, а також прем’єр-міністра Данії Метте Фредеріксен та прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре.

"Європа усвідомила: насамперед потрібен консенсус щодо того, що нам необхідно вести переговори з росіянами. По-друге, має бути досягнуто консенсусу щодо того, якою саме буде наша позиція", – зазначив співрозмовник видання.

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Прагнення Європи відігравати більш значущу роль у переговорах між Києвом і Москвою зумовлене тим, що посередницькі зусилля США, які тривають уже понад рік, не дали результату. Водночас попередні спроби узгодити єдину кандидатуру, яка б користувалася підтримкою столиць усього континенту, не увінчалися успіхом.

Так, спробу німецького політика Йоганна Вадефуля (Johann Wadephul) діяти самостійно критики, обізнані з його планами, охарактеризували як "непродуману". А голова Європейської ради Антоніу Кошта на зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі відхилив пропозицію взяти на себе цю роль.

"За словами джерела, обізнаного з ходом обговорень, найімовірнішим варіантом є призначення групи переговірників – це дозволить уникнути суперництва між країнами за цю роль, а також ризику того, що окремі кандидатури можуть бути заблоковані", – пише The Telegraph.

Зазначається, що в якості потенційного європейського переговірника для діалогу з Володимиром Путіним розглядається, зокрема, президент Фінляндії Олександр Стубб. У нього склалися добрі стосунки з Дональдом Трампом – їх об’єднує любов до гольфу. Крім того, Стубб був присутній в Осло під час нещодавніх переговорів президента України Володимира Зеленського з представниками США.

Також відповідний профіль має президент Чехії Петр Павел: у минулому він був військовим керівником НАТО і має досвід ведення прямих переговорів із російськими військовими.

Шансів на посередництво Європи в переговорах майже немає

В інтерв’ю мережі Axel Springer Global Reporters Network Павел заявив, що Європі необхідно "визначити людину або групу людей, які виступали б від її імені. Це не обов’язково мають бути представники ЄС чи НАТО – просто лідери, які отримали від інших мандат на ведення переговорів".

При цьому він заявив, що зараз "Путін не сприймає Європейський Союз як авторитетну силу":

"Він не хоче розмовляти з Урсулою фон дер Ляєн, не спілкується з Каєю Каллас. Він перестав вести діалог і з іншими європейськими лідерами, зокрема з Емманюелем Макроном".

Павел вважає, що зараз саме час розпочати серйозні переговори з Путіним для деескалації напруженості – на тлі побоювань щодо повномасштабного конфлікту між Заходом і Росією. При цьому він припустив, що якщо запропонувати Путіну певну "принаду" – наприклад, у вигляді ділових угод, – це могло б спонукати його серйозніше поставитися до переговорів.

Переговори про припинення війни – що відомо

Раніше лідер РФ Володимир Путін заявив, що Росія та США домовилися відновити тристоронні контакти. За його словами, сторони обговорюватимуть питання безпеки Росії та України після укладення мирної угоди, "причому в остаточному варіанті, а не в рамках призупинення бойових дій на якийсь короткий проміжок часу".

Як місце для зустрічі розглядається Абу-Дабі.

Тим часом The Economist пише про новий мирний план США для України. Він передбачає створення демілітаризованої зони на Донбасі, а також інвестиційний пакет для України та членство в ЄС в обмін на відмову від вступу до НАТО. Водночас угода передбачає можливість для Росії укладати бізнес-угоди з американськими компаніями, а також послаблення санкцій і нормалізацію політичних відносин із Москвою.

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