За словами прем'єр-міністра Британії, союзники повинні поставити Україну у сильнішу позицію.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що було б "великою помилкою" просто чекати на мирну угоду. За його словами, важливо продовжувати працювати над досягненням тривалого миру, цитує The Telegraph.

Стармер наголосив, що мир має гарантувати, що "Україна буде суверенною, здатною приймати власні рішення, а також безпечною, тобто такою, де ми не просто припинимо бойові дії".

"Тим часом, ми повинні поставити Україну в якомога сильнішу позицію. Ми не знаємо, чи буде угода... Було б великою помилкою думати, що все, що нам потрібно робити, це чекати на угоду зараз", - підкреслив він.

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Мирні переговори щодо закінчення війни в Україні - останні новини

Раніше білоруський диктатор Олександр Лукашенко покликав Зеленського, Трампа і Путіна на мирні переговори в Мінськ. За його словами, потрібно "домовлятися", мовляв, за Зеленським, "яким би він не був", "стоїть більша частина українського суспільства".

Водночас посол Великої Британії в США Пітер Мандельсон заявив, що його країна готова тиснути на Путіна щодо переговорів між Україною та РФ. Він наголосив, що Велика Британія повинна створити обставини, за яких на Путіна буде чинитися достатній тиск, аби змусити його сісти за стіл перемовин.

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