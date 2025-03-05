Карина Бовсуновська

Наразі не планується жодної такої поїздки до Вашингтона, зазначили у Єлисейському палаці.

Франція спростувала попередні припущення про те, що Еммануель Макрон планує відвідати Вашингтон вже наступного тижня разом з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та президентом України Володимиром Зеленським, пише Sky News.

В Єлисейському палаці спростували таку інформацію, наголосивши, що "на даному етапі" не планується ніякої нової поїздки до Вашингтона.

"Офіційний речник прем'єр-міністра Великої Британії також повідомив, що французький уряд уточнив, що спільна поїздка до Вашингтона не планується", - додали у Sky News.

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Візит лідерів країн до США - що відомо

Раніше видання Daily Mail повідомляло, що Зеленський, Макрон і Стармер можуть повернутися до США, аби показати президенту Дональду Трампу єдиний план закінчення війни в Україні. Однак тоді така інформація була не підтверджена.

Пізніше прессекретарка французького уряду Софі Прімас заявила, що Зеленський, Макрон і Стармер можуть незабаром відвідати Вашингтон. Тоді вона не уточнила дату цієї поїздки, однак зазначила, що цей візит може відбутися "в найближчій перспективі".

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