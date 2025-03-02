За словами британського посла, його країна має бути на боці України.

Росію необхідно змусити сісти за стіл переговорів, а якщо щось "піде не так", то Велика Британія "стане в чергу за Україною". Про це заявив посол Великої Британії в США Пітер Мандельсон в ефірі телеканалу ABC News, передає The Telegraph.

"Ми повинні створити обставини, за яких на Путіна буде чинитися достатній тиск... щоб змусити його сісти за стіл переговорів. Тоді ми побачимо справжній колір його намірів", - зауважив дипломат.

Коли у Мандельсона запитали, чи вірить Британія в те, що російський диктатор хоче миру, він відповів:

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"Це ще належить з'ясувати. Якщо щось піде не так, ми повинні бути на боці України, продовжуючи озброювати її, щоб переконатися, що вона здатна протистояти будь-яким подальшим російським атакам, а ми повинні бути на її боці в разі необхідності".

Переговори РФ та України - останні новини

Раніше видання Reuters повідомило, що Туреччина запропонує провести у себе мирні переговори між Україною та Росією. Відомо, що країна вже проводила перші переговори між державами за кілька місяців після повномасштабного вторгнення 2022 року, однак вони не принесли результатів.

Водночас журналісти The Wall Street Journal написали, що Росія планує затягувати переговори до нескінченності. Зазначається, що таку стратегію Москва застосовувала, починаючи з Сирії та закінчуючи переговорами в Ялті під час Другої світової війни.

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