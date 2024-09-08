Зеленський начебто згоден, що час обговорити переспективи миру безпосередньо із самим агресором.

Зараз настав той момент, коли варто почати обговорення миру в Україні. Про це заявив канцлер Німеччини в інтерв’ю німецьким ЗМІ, пише ZDF.

"Я думаю, що це зараз той момент, коли ми маємо обговорити, як ми можемо швидше вийти з цієї воєнної ситуації до миру. Безперечно буде ще одна мирна конференція", – заявив він.

За словами Шольца, він обговорив це питання з президентом України Володимиром Зеленський, з яким у нього "хороші" стосунки. Той начебто погодився, що Росія має бути присутньою на наступній мирній конференції.

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В цьому ж інтерв’ю Шольц зізнався, що провальні для правлячої партії результати місцевих виборів у Саксонії та Тюрінгії, що відбулися на початку вересня, частково були наслідком проукраїнської позиції чинного уряду Німеччини.

"Ми прийняли дуже далекосяжні рішення – і ми будемо це робити. (...) Деякі громадяни не згодні з тим, що ми підтримуємо Україну", – сказав Шольц, але запевнив, що продовжить взятий курс, оскільки вважає допомогу Україні правильною політикою.

Перспектива мирних переговорів з РФ

Як писав УНІАН, цього тижня президент Зеленський підтвердив, що Київ спільно з партнерами готує до розгляду на наступному саміті миру, на який запросять також й представників РФ, детальний план закінчення війни.

Однак в Росії попереджають, що не підуть на запропоновану Україною формулу миру, оскільки вона передбачає відновлення міжнародно визнаних кордонів України.

Нещодавно Путін казав, що переговори мають базуватися на "мирному плані", проект якого був підготовлений навесні 2022 року. Цей план передбачає фактичну капітуляцію України.

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