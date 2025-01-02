При цьому значно менше німців підтримують участь німецьких військових у такій місії.

У Німеччині 56% громадян підтримують ідею розгортання міжнародної миротворчої місії в Україні у разі припинення вогню.

Про це свідчать результати опитування, проведеного компанією YouGov, передає "Німецька хвиля". Так, 19% опитаних виступили принципово проти відправки миротворців в Україну, 25% - не визначились з цього питання.

При цьому підтримка участі Німеччини в миротворчій місії є значно нижчою. Лише 23% респондентів висловились за участь німецьких солдатів у такій місії, а 33% - проти.

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Дискусії щодо миротворців в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. За його словами, тривають консультації і у цьому допомагає президент Франції Еммануель Макрон.

Експерт Олег Бєлоколос переконаний, що на поточному етапі ідея миротворців виглядає майже не реалістичною. На це немає ані політичної волі, ані банального фінансування. Видання The New York Times також писало, що ідею миротворців обговорюють, але в неї не вірять.

Кандидат у канцлери Німеччини, лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц заявляв у грудні минулого року, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії. Політик зазначив, що для участі Німеччини у миротворчих операціях необхідний мандат, який відповідатиме міжнародному праву. Головним фактором є згода РФ, без якої, на його думку, такі місії не будуть ефективними та можуть загострити ситуацію.

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