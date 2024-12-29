Мерц: Німецькі миротворці з'являться в Україні лише за згодою Росії

Кандидат у канцлери заявив, що з Росією потрібен консенсус, а не конфлікт.

Кандидат у канцлери Німеччини, лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц заявив, що Німеччина може розглянути участь у миротворчих силах в Україні лише за згодою Росії, пише Die Zeit.

Політик зазначив, що для участі Німеччини у миротворчих операціях необхідний мандат, який відповідатиме міжнародному праву. Ключовим фактором є згода Росії, без якої, на його думку, такі місії не будуть ефективними та можуть загострити ситуацію.

"Якщо буде досягнута мирна угода й Україна потребуватиме гарантій безпеки, то ми можемо обговорювати це лише за наявності чіткого мандату відповідно до міжнародного права. Наразі я його не бачу. Я хотів би, щоб такий мандат був наданий у консенсусі з Росією, а не в конфлікті", - заявив Мерц.

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Миротворці в Україні - перспективи та плани

Financial Times пише, що Європа насправді не готова реалізувати миротворчу місію у жодному форматі без прямої участі США.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічей у Брюсселі обговорювали ідею розміщення в Україні миротворчої місії. За його словами, наразі тривають консультації і у цьому допомагає президент Франції Еммануель Макрон.

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