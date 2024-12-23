Обговорення європейської миротворчої місії можна розпочинати лише після стабілізації фронту та відновлення українських позицій.

Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив посол України у Польщі Василь Боднар. Він каже, що наразі не бачить можливості реалізувати таку ініціативу, однак після зміцнення позиції Києву необхідно буде долучити до неї якомога більше країн:

"Зараз головне - зміцнити оборону України, зміцнити нас зброєю, амуніцією і відповідними ресурсами для того, щоб ми могли продовжувати війну і ставити умови Росії, а не Росія нам".

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