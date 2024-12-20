Ідея миротворців просувається зокрема президентом Франції Макроном.

Європа обговорює ідею розміщення миротворців в Україні. В Іспанії вже заявили, що точно не планують посилати своїх солдатів. Про це пише Politico.

Видання зазначає, що з ідеєю відправки миротворців в Україну вже після закінчення війни виступає президент Франції Еммануель Макрон. Тож журналісти запитали у прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, чи підтримує він цю ідею.

"Ми не бачимо [можливим] розміщення іспанських військ на українській землі", – коротко відповів він.

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Ідея розміщення миротворців в Україні

Як писав УНІАН, в Європі нарешті усвідомили небезпеку продовження російської агресії і тепер шукають варіанти стримування Росії. Одним з них може бути розміщення миротворців в Україні, аби гарантувати той мир, якого досягнуть на мирних переговорах.

Авторитетний військовий аналітик Франц-Штефан Гаді переконаний, що ідея з миротворцями матиме сенс лише у тому випадку, якщо це будуть добре оснащені потужні війська, справді готові до бою з росіянами. Просто спостережну місію ООН він вважає беззмістовною.

Тим часом Financial Times пише, що Європа насправді не готова реалізувати миротворчу місію у жодному форматі, який не передбачатиме прямої участі США. А раніше у Трампа вже дали зрозуміти, що не відправлятимуть американських солдатів в Україні.

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