Володимир Зеленський попередив, що гарантії безпеки тільки від європейських країн, без участі США, не будуть "достатніми" для забезпечення довгострокового захисту України.

Країни Європейського Союзу розійшлися в думках щодо того, чи готові вони надати Україні довгострокові гарантії безпеки від Росії без участі США.

Як пише Financial Times, президент України Володимир Зеленський попередив, що гарантії безпеки тільки від європейських країн, без участі США, не будуть "достатніми" для забезпечення довгострокового захисту України від подальшої російської агресії.

Зеленський також сказав, що не буде публічно розкривати жодних деталей обговорень із західними країнами щодо можливих гарантій безпеки.

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Як розповіли FT чиновники, обізнані про перебіг переговорів, деякі лідери висували довгострокові пропозиції щодо підтримки України, але думки про те, що Європа може продовжувати надавати гарантії безпеки без підтримки США, розійшлися.

"Обов'язкові гарантії безпеки від європейських столиць, які потенційно втягнуть їх у війну з Росією, якщо Україна знову зазнає нападу, нездійсненні без гарантії того, що США підтримають ці європейські армії", - цитує FT слова чиновників.

Як зазначає видання, раніше президент Франції Еммануель Макрон висунув ідею відправки європейських військ в Україну для забезпечення дотримання можливої мирної угоди, "але багато інших столиць ЄС ставляться до цієї ідеї з глибоким скептицизмом, і незрозуміло, чи будуть такі миротворчі сили доповнювати або замінювати собою гарантії безпеки".

Введення миротворців в Україну що відомо

У Європі тривають дискусії щодо можливого введення миротворців на лінію розмежування між Україною та РФ у разі домовленості про закінчення бойових дій.

Зокрема Німеччина оголосила про свою готовність відправити миротворчий контингент в Україну. Але тільки в тому разі, якщо відповідний мандат має бути прийнятий і Україною, і Росією.

Також міністр оборони Великої Британії Джон Хілі заявив, що навчання українських військ може бути перенесено з Великої Британії на бази на заході України. Водночас, як писало The Times, є побоювання, що в такому разі вони стануть "ціллю" для російських ракет.

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