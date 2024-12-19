Україна воліла б говорити про членство в НАТО, тоді як в Європі кажуть, що для початку треба припинити війну.

Україна вже обговорює із західними партнерами можливість розміщення миротворців після припинення активних бойових дій. Однак президент Володимир Зеленський наголошує, що не миротворці, а членство України в НАТО може стати справжньою гарантією безпек для крахни, пише The New York Times.

"Якщо ми говоримо про контингент, то потрібно знати, скільки конкретно, що вони будуть робити, як вони будуть відповідати, якщо буде агресія з боку Росії. Є багато чого для розгляду. Ми обговорюємо цю тему. Важливо, що ми піднімаємо ці питання", – сказав Зеленський.

Як зазначає видання, президент Франції Еммануель Макрон справді неодноразово озвучував ідею розміщення європейських військ в Україні. Не виключають варіант з миротворцями зокрема Швеція та Італія. Але в інших європейських столицях, а також в керівництві ЄС і НАТО ідею миротворців сприйняли скептично.

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Так, напередодні генсек НАТО Марк Рютте наголошував, що поки зарано обговорювати план миротворців, а замість того Захід повинен зосередитися на посиленні військової підтримки України. З ним згодна верховний представник ЄС в іноземних справах Кая Каллас. Вона зокрема застерегла від спроб домагатися якнайшвидшого миру.

"Будь-який поштовх до переговорів занадто швидко буде фактично поганою угодою для України", – сказала вона.

Деякі інші європейські лідери навпаки тиснуть з метою якнайшвидшого припинення війни. Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у четвер, що війна в Україні триває вже "дуже, дуже довго". "Ми повинні потрапити в ситуацію, в якій мир стане можливим", – сказав він. "Також має бути дуже чітко, що не повинно бути ескалації війни у ​​війну між Росією та НАТО".

Миротворці в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, військовий експерт Іван Ступак вбачає три сценарії введення миротворців в Україну. Перший класичний сценарій – це примусове встановлення миру руками миротворців. Цей варіант саме в нашому випадку майже неймовірний, оскільки миротворцям доведеться воювати з РФ, а на це ніхто не піде. Однак є й інші менш неймовірні сценарії.

Натомість інший експерт Олег Бєлоколос переконаний, що на поточному етапі ідея миротворців виглядає майже не реалістичною. На це немає ані політичної волі, ані банального фінансування.

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