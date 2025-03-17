Британці збирають "коаліцію охочих" відправити війська в Україну.

Велика Британія готова розмістити тисячі своїх солдатів в Україні на роки, щоб підтримувати режим припинення вогню та стримувати чергове російське вторгнення. Про це пише британська The Times.

Високопоставлене джерело в британському уряді повідомило журналістам, що розгортання британських військ буде безстроковим. "Це буде довгострокове зобов'язання, ми говоримо про роки", - сказало джерело. "Стільки, скільки потрібно для збереження мирної угоди та стримування Росії".

При цьому британський прем'єр Кір Стармер у своїх публічних виступах відмовився повідомити, чи будуть миротворчі сили уповноважені відкривати вогонь по російських військових у разі атаки. Ймовірно, "правила взаємодії" будуть обговорені найближчими днями.

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Також Стармер чітко заявив, що Британія не введе війська в Україну без гарантії безпеки з боку США. А Трамп неодноразово відмовлявся надати таку гарантію, припускаючи, що присутність американського бізнесу буцімто і є головною гарантією миру в Україні.

Як зазначає The Times, начальники оборонних відомств з "коаліції охочих" зустрінуться в Лондоні в четвер, щоб обговорити "точніше", де слід розгорнути миротворчі сили. Загалом близько півдюжини країн, зокрема Британія, Франція, Туреччина, Канада та Австралія, обговорюють плани відправити в Україну до 30 000 військових. Інші країни готові допомогти зброєю та матеріально-технічним забезпеченням.

Миротворці в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, відставний британський дипломат Пітер Рікеттс вважає відправку європейських миротворців в Україну досить ризикованою, якщо США не будуть серед гарантів безпеки. При цьому він переконаний, що миротворці мають бути готові до прямого протистояння з росіянами, якщо знадобиться.

Разом з тим представники чинного британського уряду ухиляються від прямої відповіді на запитання про те, чи матимуть європейські миротворці в Україні повноваження стріляти в росіян в разі порушення умов миру. А без таких повноважень сенс відправки миротворців втрачається.

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