Макрон: Росія не може вирішувати, чи прийматиме Україна миротворців

Французький лідер зауважив, що рішення щодо цього може приймати лише країна, на території якої буде розгорнуто ці сили.

Росія не має права голосу в питанні присутності миротворчих військ на території Україні. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю газеті Le Parisien перед самітом "коаліції охочих", організуваним прем'єром Великої Британії Кіром Стармером 15 березня.

"Україна є суверенною державою, і якщо вона просить союзницькі війська перебувати на її території, то це не справа Росії - приймати їх чи ні", - сказав Макрон.

Окремо французький лідер прокоментував мирний план Великої Британії та Франції. Робота над документом практично завершена. Згодом його презентують США. Як зауважив Макрон, мета не в тому, аби створити "масові війська", бо найбільша армія в Європі - це Збройні сили України.

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"Йдеться про розгортання по кілька тисяч людей від кожної країни в ключових точках для проведення тренувальних програм і демонстрації нашої підтримки в довгостроковій перспективі", - додав він.

Відправка миротворців в Україну

Низка країн заявили про готовність відправити своїх миротворців в Україну для підтримання миру. Зокрема, на такий крок готові піти в Данії.

Своєю чергою, німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв підтримку можливої міжнародної миротворчої місії в Україні. Генеральний директор концерну Армін Паппергер заявив, що Rheinmetall готовий запропонувати свою продукцію для озброєння миротворців.

У Росії вже заговорили про неприпустимість розміщення іноземних військ на території України. Там кажуть, що такий крок буде розцінений як пряме втручання у "конфлікт".

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