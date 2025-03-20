Британія не розгорне в Україні миротворців без США, - міністр оборони

Поллард зауважив, що британський уряд чекає відповідних рішень від Сполучених Штатів.

Велика Британія не відправлятиме миротворчі сили в Україну без гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів. Про це заявив міністр збройних сил Люк Поллард в ефірі Times Radio, передає Politico.

Міністр зазначив, що реалізація ініціативи прем'єр-міністра Кіра Стармера щодо створення "коаліції охочих" для контролю за потенційною мирною угодою між Україною та Росією залежить від залучення США. Це суперечить заявам Дональда Трампа, який наполягає, що Сполучені Штати не братимуть у цьому безпосередньої участі.

Відповідаючи на запитання, чи можуть британські війська бути розміщені в Україні, якщо США відмовляться від участі, Поллард відповів:

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"Ні, прем’єр-міністр дуже чітко сказав, що для об’єднання європейських країн та інших союзників з усього світу для підготовки сили, яка забезпечить мир, знадобиться підтримка США, участь США. Це розмова, яку він мав з президентом (Трампом - УНІАН) в Овальному кабінеті. Це постійний діалог, який ми ведемо".

Його заява пролунала під час зустрічі військових лідерів з майже 30 країн, що відбулася в четвер у Лондоні. Головною метою зустрічі було обговорення деталей плану та підготовка "оперативної фази" для забезпечення безпеки в разі припинення вогню.

Ідея такого формату, активно підтримувана Стармером і президентом Франції Еммануелем Макроном, викликає певні питання. Зокрема, існують сумніви щодо того, наскільки реалістичною є ця ініціатива без традиційної ролі США як головного гаранта європейської безпеки.

"Ми оптимістично налаштовані, що, об’єднавши людей разом, ми також можемо сьогодні продемонструвати нашим друзям із США, що Європа та наші союзники забезпечують те, що вони… хочуть бачити, ми посилюємо підтримку", - сказав Поллард.

Миротворці в Україні - останні новини

Раніше стало відомо, що вже понад 30 країн приєдналися до "коаліції охочих", і багато хто з них готові відправити свої війська в Україну.

Також повідомлялося, що Британія готова відправити війська в Україну в статусі миротворців на необмежений термін. Однак британці не підуть на це доти, доки США не нададуть гарантій, що вступляться за миротворців у разі потреби.

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