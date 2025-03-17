Загалом "коаліція охочих" вже налічіє 30 країн, серед яких частина допомагатиме без відправки військ в Україну.

Вже понад 30 країн приєдналися до "коаліції охочих", і багато з них готові відправити свої війська в Україну. Про це заявив журналістам спікер британського прем'єр-міністра, якого цитує Sky News.

"Можливості внеску будуть різними, але це будуть значні сили, оскільки значна кількість країн надасть війська, а більша група зробить внесок іншими способами", – заявив він.

Речник не сказав, які саме країни погодилися стати частиною миротворчих сил, відправку яких ініціювали британський прем’єр Кір Стармер і французький президент Еммануель Макрон.

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Як зазначає Sky News, Росія неодноразово заявляла, що виступає категорично проти відправки військових з країн НАТО в Україну. Журналісти запитали речника Стармера, чи дозволять британським військам, розміщеним в Україні, відкривати вогонь у відповідь, якщо їх обстріляють.

"Варто пам’ятати, що Росія не запитувала Україну, коли вона розгортала війська. У нас тривають наради з оперативного планування", – заявив на це речник.

Він також сказав, що не знає, чи приєднаються США до коаліції, але сказав, що Велика Британія проводить "регулярні дискусії з нашими американськими колегами".

За даними Sky News, у суботу відбулася відеоконференція, присвячена питанням повоєнних гарантій Україні, зокрема відправки миротворців. У цих дистанційних переговорах взяли участь лідери Австралії, Бельгії, Болгарії, Канади, Чехії, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Греції, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Іспанії, Швеції, Туреччини, України та Великої Британії. Також до відеоконференції долучилися генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президент Комісії ЄС Урсула фон дер Ляєн і президент Ради ЄС Антоніо Коста.

Миротворці в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Британія готова відправити війська в Україну в статусі миротворців на необмежений строк. Однак британці не підуть на це доти, доки США не нададуть гарантій, що вступляться за миротворців в разі потреби.

Тим часом ветеран британської дипломатії Пітер Рікеттс наголосив, що без американських гарантій миротворча місія в Україні нестиме в собі високий ризик повторення російської агресії.

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