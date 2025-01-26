У ЄС вважають, що участь у миротворчій місії мають брати не лише європейські війська.

Місія ООН у складі солдатів із різних країн могла б наглядати за припиненням вогню в Україні. Також до неї могли б долучитися не лише військові Європейського Союзу. Про це заявив очільник Військового комітету ЄС, генерал Роберт Брігер, передає Die Welt.

"Можлива місія під мандатом ООН, яка включатиме не тільки європейців, а й солдатів із глобального півдня або, наприклад, Кавказу. Солдати ЄС, безсумнівно, зможуть зробити значний внесок", - зауважив військовий.

Він наголосив, що країни ЄС можуть також надати суттєві сили для спостереження за припиненням вогню, однак моніторинг за демілітаризованою зоною вздовж лінії фронту вимагатиме військової присутності "у високому п'ятизначному діапазоні".

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"Це означає, що вони також мали б право втілювати припинення вогню із застосуванням зброї та підтримки з повітря", - зауважив генерал та додав, що "наразі все це звучить дуже теоретично", проте "такий сценарій може бути втілений у життя".

Водночас Брігер вважає, що план президента США Дональда Трампа швидко закінчити війну в Україні є "малоймовірним".

"Простіше кажучи, це (план Трампа, - УНІАН) дало б перевагу покласти край смертям. Недолік, однак, полягав би в тому, що конфлікт тривав би і, в найгіршому випадку, тривав би десятиліттями, наприклад, як між Північною і Південною Кореєю", - пояснив військовий.

Розміщення миротворців в Україні - останні новини

Раніше політолог Максим Ялі назвав єдиний формат миротворців в Україні. За його словами, це мають бути війська найбільш потужних країн, а саме Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі та країн Балтії.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус допустив розміщення німецьких миротворців на території України. Він зазначив, що у цьому питанні його країна буде відігравати певну роль і повинна взяти на себе відповідальність.

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